بعد مهاجمة كلب لطفليها.. زينة تتحدث عن أزمة نجل محمد رمضان (ما القصة)

كتب - معتز عباس:

أعربت الفنانة زينة، عن استيائها الشديد بعد تعرض أبنائها للاعتداء من كلب خلال تواجدهما داخل ملعب كرة قدم بالكمبوند المقيمين فيه، منتقدة عدم تواجد والد الطفل صاحب الكلب وتحمله المسئولية تجاه نجله.

وقالت "زينة" في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "ام بي سي مصر"، تقديم الإعلامي عمرو أديب، اليوم الإثنين: "إزاي كلب متوحش زي ده يمشي مع طفل عنده 11 سنة والكلب قدمه مرتين، ويدخل بيه ملعب كرة قدم وكلب مش مترخص ويهجم على أولادي، المفروض يعور ابني واستنى يحصل مصيبة فين مسئولية الاب، فين كل ده لو كان الكلب أكل ابني ولا عضه، زي طفل الحادثة المشهورة اللي حصلت قبل كده، انا كنت أعمل ايه ساعتها".

وأضافت: "أنا عايزة حق ابني وأطالب يكون فيه شفافية ويجيبوا الكاميرات من جميع الزوايا، وكل مسئول يتعامل بحيادية وقانون، احنا في دولة قانون، أنا معنديش شك أني هجيب حق ابني بالقانون مش هسيب حقي ومتعوده أخد حقي بالقانون، وأطالب بالمسئولية من ناحية والد الطفل صاحب الكلب".

وتابعت: "قبل كدا لما ابن الفنان محمد رمضان حوله على دار رعاية، يعني احنا بس اللي بنتحاسب في البلد دي أكيد لأ، أكيد كل الناس بتتحاسب ومعنديش شك في ده، وبناشد رئيس الجمهورية أنه يحط حد للي معاهم فلوس وحصانة إن شاء الله أنا، الكلاب دي كائنات معندهاش مخ مش بتفهم، ممنوع كلب يمشي من غير كمامة، وأنما عندي كلاب أنا عمري ما أخرج كلب مع عيل، وعيالي مروحش امتحان النهاردة من الخضه والخوف".

وكانت محكمة جنح الطفل قررت إيداع نجل الفنان محمد رمضان في إحدى دور الرعاية الاجتماعية دون تحديد المدة في واقعة التعدي على زميلة داخل نادي نيو جيزة.

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