كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة زينة، كواليس تعرض أبنائها للاعتداء بواسطة كلب خلال تواجدهم داخل ملعب كرة قدم بالكمبوند المقيمين فيه.

وقالت "زينة" في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "ام بي سي مصر"، تقديم الإعلامي عمرو أديب، اليوم الإثنين، إن أثناء تواجد أبنائي داخل ملعب كرة قدم، جاء إليهم طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، وطلب منهم الخروج من الملعب من أجل لعب الكرة مع أقاربه، متابعة: "اللي حصل فيه ولد قال لإبني أنه عايز يلعب، قالوا ده الحجز بتاعنا تعالى العب معانا احنا الاتنين، قاله لأ أنا معايا قرايبي وعايز العب معاهم، إبني قاله احنا حاجزين ومش هسيبلك الحجز بتاعي، الولد قال طب أنا هعرف أخرجك إزاي".

وأضافت: "الولد وصل الملعب وأطلق الكلب عليهم وجري وراء عيالي في الملعب، واحد خاف ونط من سور حديد مسمار جابله دراعه الشمال، والتاني الكلب هجم عليه وخربشه في رجله وبعدين طلع يجري وراء التاني، لقيت تليفون من ابني الحقنيي يا مامي في واحد سايب علينا كلب في الملعب وعايز يعضني وأنا اتعورت".

وتابعت: "أنا جيت جري لقيت ولادي قاعدين في مكتب أمن الكمبوند مستخبيين مقفول عليهم عشان خايفين من الكلب، قولتلهم مين اللي شاف الواقعة قالولي مشرف الامن، ومشي من عند الملعب، روحت جريت أشوف فين مشرف الأمن، مين دول وايه اللي حصل، لأن ده في العادي ده مابيحصلش، جريت وراء المشرف لقيت واقف، قولتله ايه اللي حصل، قالي الولد اللي معاه الكلب أهو".

وأكملت: "قولتله أنت إبن مين يا حبيبي وساكن فين قالي البيت اهو، قولتله انا مش هكلمك الكلام، عند أتفاهم معاهم، الولد داخل البيت ولقيت واحدة طلعت بتشتمني وتجاوزت، وقلتلها انا غلطانة انا جاي اقولك انك متخرجيش الكلب مع ابنك، وجوزها عمال يسكت فيها دي مش بتسكت صوت عالي وألفاظ ماسبتش حاجة مقالتهاش، وهي عارفة اني زينة".

وواصلت: "اتصلت بالنجدة وقولتلها أنا هعرف اخد حقي بالقانون، ومش هستنى تحصل حاجة وحشة في ولادي واحنا في دولة قانون، روحت القسم أنا وأولادي وطلبت من الولد يعتذر لأولادي والولد اعتذر وقال انا اسف يا زين، لكن أمه رفضت الاعتذار، وبناء عليه أنا عملت كشف طبى على ولادي، وعملت محضر في أسرة الولد بتوجيه السباب والشتائم وإطلاق كلب على اولادي داخل ملعب كرة قدم".

وأتمت: "ازاي كلب متوحش زي ده يمشي مع طفل عنده 11 سنة والكلب قدمه مرتين، ويدخل بيه ملعب كرة قدم وكلب مش مترخص وبيهجم على أولادي، المفروض أستنى يحصل مصيبة، يعني، أنا عايزة حق ابنى ومش هسيب حقي ومتعوده أخد حقي بالقانون".

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