حدث بالفن | حقيقة عودة تامر حسني وبسمة بوسيل وأزمة إلهام عبدالبديع وطليقها وليد سامي
12:01 ص الثلاثاء 27 مايو 2025
رد النجم تامر حسني على انتقادات الجمهور له، بسبب تحقيق فيلم "بحبك" لأعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية والعربية.
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