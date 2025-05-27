كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة رانيا منصور الجمهور والمتابعين، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، من العرض الخاص لفيلم "ريستارت".

ونشرت رانيا صورًا لها رفقة ابنتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "من العرض الخاص لفيلم “ريستارت” مبسوطة جداً لمشاركتى فى الفيلم أنا وتوانا مع الفنان الكبير تامر حسني، وعايزة أقولكم أن الفيلم بجد حلو أوى لازم تتفرجوا عليه".

احتفل تامر حسني بالعرض الخاص لفيلم "ريستارت" المقرر عرضه في السينمات يوم الخميس 29 مايو الجاري،

"ريستارت" فيلم سينمائي جديد لـ تامر حسني، بمشاركة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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