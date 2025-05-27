نسرين طافش جريئة وإلهام شاهين تشاهد "ريستارت".. لقطات النجوم بـ24 ساعة

إعداد- مصراوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الساعات الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لها من كواليس تصوير مسلسل "العتاولة ٢".

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة صيفية أنيقة وجريئة.

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة صديقتها.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من كواليس تصوير أحد الأعمال.

نجلاء بدر

نشرت الفنانة نجلاء بدر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

هشام ماجد

نشر الفنان هشام ماجد على انستجرام، صورة له من حفل تكريم كأس إنرجي، معلقا "سعيد بحصولي علي جائزتي النقاد والجمهور لأفضل ممثل كوميدي من مهرجان وحصول المسلسل على 4 جوائز أخرى".

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين على "انستجرام" صورًا من العرض الخاص لفيلم ريستارت، وعلقت "ألف مبروك لكل فريق العمل أمام ووراء الكاميرا. برافو النجم تامر حسني والفنان باسم سمرة والجميلة هنا الزاهد، ومحمد ثروت وعصام السقا وميمي جمال.. مبروك للجميع والمخرج ة سارة وفيق والكاتب الرائع أيمن بهجت قمر الذي طرح موضوع هام جدا.. هو موضوع الساعة.. عن مساويء السوشيال ميديا على المجتمع لاستخدامها الخاطئ من أجل التريند.. وأعطت شهرة للتفاهة والتافهين.. بينما يؤكد الفيلم استحالة الحياة بدون إنترنت بعد أن أصبح هام جدا في كل تفاصيل حياتنا.. برافو تم طرح الموضوع بشكل كوميدي إنساني.. وإن شاء الله نجاح كبير.. تمنياتي بالتوفيق للجميع".

أحمد مالك

نشر الفنان أحمد مالك صورًا على حسابه الرسمي بموقع انستجرام، جمعته بعدد من أصدقائه معلقا "الكثير من الحب".

شريف منير

شارك الفنان شريف منير متابعي حسابه على موقع انستجرام، صورًا جديدًا، مرتديا وشاحا يحمل صورة واسم لاعب كرة القدم مو صلاح، معلقا "أنا في مكان خاص، هل تستطيعون معرفته؟".

رانيا منصور

نشرت الفنانة رانيا منصور صورًا من العرض الخاص لفيلم ريستارت، وعلقت "مبسوطة جداً لمشاركتي في الفيلم، أنا وتوانا مع الفنان الكبير تامر حسني، وعايزة أقولكم إن الفيلم بجد حلو أوي لازم تتفرجوا عليه".

