كتبت- منى الموجي:

كشفت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، في بيان صحفي أصدرته منذ قليل، عن تلقيها العديد من الشكاوى ضد الممثلة آية سماحة، بعد إساءتها للفنانة القديرة مشيرة إسماعيل، في منشور كتبته قبل ساعات على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك.

وأكد الدكتور أشرف زكي في البيان أن نقابة المهن التمثيلية، من المقرر أن يعقد مجلسها اجتماعا، غدا الثلاثاء 27 مايو، للنظر في إلغاء تصريح عمل آية سماحة، بعد تلقيه أكثر من شكوى ضدها، بسبب ما كتبته عن الفنانة القديرة، مشددا على رفض المجلس ما صدر منها.

ووصف نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، ما جاء في منشور آية بالأمر غير المقبول، موضحا أنه لن يسمح بأي تجاوز خاصة في حق كبار نجوم الفن.

كانت آية سماحة هاجمت النجمة الكبيرة مشيرة إسماعيل، بسبب أزمة الأخيرة مع عيادة بيطرية في العقار الذي تسكن فيه، تسبب لها إزعاج، وتقدمت بشكوى نتج عنها غلق العيادة، ووضع الشمع الأحمر على بابها، قبل أن يتم فتحها من جديد.