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بالفيديو.. محمد رمضان يعلن موعد طرح أحدث أغانيه "حرامية"

10:12 م الإثنين 26 مايو 2025

محمد رمضان

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كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان محمد رمضان عن طرح أحدث أغانيه "حرامية" الفترة المقبلة.

ونشر "رمضان" فيديو ترويجي لأغنيته الجديدة "حرامية"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "حرامية يوم الأربع الساعة 4 بتوقيت القاهرة على جميع المنصات.. بمشيئة الله".

ويخوض رمضان بطولة فيلم "أسد"، والمقرر طرحه قريبًا في دور العرض، ويشاركه البطولة: ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، رزان جمال، والعمل من تأليف وإخراج محمد دياب.

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