تعليق جديد من إلهام عبدالبديع بعد أزمتها مع طليقها المنتج وليد سامي

كتب - معتز عباس:

نفت الفنانة إلهام عبدالبديع، ما تم تداوله من أنباء على السوشيال ميديا، والقبض على طليقها المنتج وليد سامي.

ونشرت إلهام، فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "للتوضيح عن الأخبار الكاذبة والمنتشرة علي وليد سامي، لم يتم القبض عليه واللي حصل كان سوء تفاهم ومن يومين وخلص، وحقيقي أن تم الانفصال بنا واحنا بينا كل احترام والتقدير وأنا مشوفتش منه غير كل خير ربنا يسعده ويعملنا الصالح".

وقالت إلهام، في الفيديو: "أنا ووليد انفصلنا منذ 5 أيام، بس بالتالي فيه مواضيع ما بينا ليه علاقة بالمشاعر، احنا اتجوزنا بنحب بعض وانفصلنا واحنا بنحب بعض، اللي حصل سوء تفاهم، إحنا انفصلنا بكل احترام وأدب وشياكة".

وأضافت: "لم نعلن الطلاق لاننا كنا بنتقابل وممكن يكون لسه فيه نصيب ونتصالح ونرجع، لذلك لم نعلن عن الطلاق، اللي حصل اندافع ناتج عن المشاعر بيحصل بين أي 2 مرتبطين وبيحبوا بعض حتى لو كانت الحياة بينهم صعبة في الجواز".

وأتم: "ربنا يوفقه في حياته ووليد مشوفتش منه غير كل خير، اتمنى له حياه سعيده وربنا يوفقه في حياته الجاية ويكرمه ويحقق كل أحلامه".

وأعلنت الفنانة إلهام عبد البديع، في منتصف أكتوبر2024، عودة الحياة الزوجية بينها وبين المنتج و الملحن وليد سامي، وذلك بعد حوالي أسبوع من وقوع الطلاق بينهم.

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