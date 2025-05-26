كتب - معتز عباس:

رد النجم تامر حسني على انتقادات الجمهور له، بسبب تحقيق فيلم "بحبك" لأعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية والعربية.

وقال تامر، في لقائه ببرنامج "عرب وود": "المستشار تركي آل الشيخ صرح وقال إن فيلم بحبك كان عامل أعلى إيرادات في تاريخ السينما العربية، أنا كنت فرحان بإيراد فيلم بحبك لاني اتهجمت عليه كتير".

وأضاف: "مبسوط أن المستشار تركي آل الشيخ نصفني لأنه كان فيه ناس دايما تهاجمني، أنا الإيرادات كانت بتجيلي اكتبها على الصفحة الناس تقولي اوفر اوي وكداب".

وتابع: "فيلم بحبك كون أنه يعمل أعلى إيرادات دي حاجة افتخر بيها جدا، الفيلم مش إنتاج تركي آل الشيخ بس الراجل قال الحق".

شارك في بطولة فيلم بحبك، تامر حسني، هنا الزاهد، وحمدي المرغني، وهدى المفتي، تأليف وإخراج تامر حسني.

واحتفل تامر حسني بالعرض الخاص لفيلم "ريستارت" المقرر عرضه في السينمات يوم الخميس 29 مايو الجاري،

"ريستارت" فيلم سينمائي جديد لـ تامر حسني، بمشاركة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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