أحدث جلسة تصوير لـ هدى المفتي والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة الشابة هدى المفتي أنظار متابعيها والجمهور، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت هدى مجموعة صور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب المتابعين.

وتفاعل رواد إنستجرام، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "فائق الاحترام والتقدير"، "ربي يحميكم ويحفظكم يارب"، "ملامحها ياجماعه ازاي تحفة كدا بجد"، "الشمس بتاعنا ظهرت"، "خفي علينا حلاوة بعد اذنك"، "الملكة الجميلة".

يُذكر أن هدى المفتي شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "80 باكو".

مسلسل "80 باكو" بطولة انتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، دنيا سامي، إنعام سالوسة، تأليف غادة عبدالعال، إخراج كوثر يونس.

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