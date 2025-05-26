كتب - معتز عباس:

أعربت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن سعادتها بعد الفوز بجائزة أفضل ممثلة في دراما رمضان، في حفل جوائز "كأس إنرجي" للدراما.

ووجهت ياسمين رسالة للجمهور، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "شكرا لجمهوري الغالي على التصويت لأفضل ممثلة بدراما رمضان مسلسل وتقابل حبيب".

خطفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز الأنظار من مشاركتها في حفل توزيع جوائز كأس إينرجي للدراما، في دورته التاسعة، حيث تم تكريمها عن دورها في مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عرض في رمضان 2025.

مسلسل وتقابل حبيب تأليف عمرو محمود ياسين، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، إنتاج تامر مرسي، إخراج محمد الخبيري.

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