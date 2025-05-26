بصحبة أسماء جلال.. مايان السيد تنشر صورًا جديدة من حفل "إنرجي" للدراما

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة مايان السيد متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير لها من مشاركتها في حفل جوائز "كأس إنرجي للدراما".

ونشرت مايان الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بصحبة الفنانة أسماء جلال، الفنانة جيسيكا حسام الدين، والطفل علي البيلي.



حرص عدد من نجوم الفن، على حضور حفل توزيع جوائز كأس إينرجي للدراما، في دورته التاسعة، والذي تنظمه إذاعة راديو إنرجي 92.1، لتكريم أبرز الأعمال الدرامية والنجوم الذين تألقوا خلال موسم رمضان 2025.

‎وقد تجاوز عدد الأصوات المشاركة في التصويت الجماهيري 4 ملايين صوت، مما يعكس التفاعل الكبير من الجمهور مع الأعمال الدرامية المعروضة خلال الشهر الكريم.

اقرأ أيضا..

حنة وأفراح ومهرجانات وأعياد ميلاد.. الفنانون في أسبوع - (صور وفيديو)

أول تعليق من وليد سامي عن أزمته مع إلهام عبدالبديع بعد الاستغاثة والتصالح



