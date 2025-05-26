"افتكرتك يورجن كلوب".. شريف منير يشارك متابعيه صورًا من داخل ليفربول

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان شريف منير متابعيه أحدث ظهور له من داخل مدينة ليفربول، عقب تتويج محمد صلاح وفريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر شريف، الصور عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "خمنوا.. أنا في مكان خاص.، هل يمكنكم معرفة ذلك؟".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "افتكرته يورجن كلوب"، "إنه منزل محمد صلاح"، "يورجن كلوب الغلابة"، "افتكرتك كلوب والله يا فنان".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان شريف منير كانت بفيلم "السرب" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وقت عرضه تجاريًا.

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