مشيرة إسماعيل تتصدر التريند بسبب مستشفى لعلاج الكلاب.. ماذا حدث؟

كتب - معتز عباس:

تصدرت الفنانة مشيرة إسماعيل، تريند مواقع التواصل وجوجل، بعد أزمتها مع جيرانها بسبب إحدى عيادات الحيوانات في المنطقة التي تسكن بها.

وأثارت أحدى الفنانات الجدل على السوشيال ميديا، بعد حديثها عن استغاثة مشيرة إسماعيل لـ الشرطة لإغلاق عيادة بيطرية، والحيوانات لا زالت بداخلها، وعلقت، قائلة: "مش مهم الحيوانات تموت.. المهم مشيرة متزعلش، مش هى دي المعتزلة المحجبة المتدينة؟".

يذكر أن مشيرة إسماعيل استغاثت العام الماضي، على الهواء في برنامج "الستات" على قناة النهار، من إقامتها في إحدى العمارات بحي مصر الجديدة منذ نحو 42 سنة، ولكنها فوجئت وسكان العمارة بوجود مستشفى لعلاج الكلاب، مشيرة إلى أن العمارة سكنية، وليست لأي أغراض تجارية أو إدارية.

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