25 إطلالة جريئة لـ أمينة خليل قبل حفل زفافها (صور)

كتب- هاني صابر:

احتفلت الفنانة أمينة خليل، بليلة الحنة أمس الأحد، بحضور عدد من صديقاتها بالوسط الفني بينهن جميلة عوض.

ولا زالت أمينة خليل تتحفظ حتى الآن عن الحديث حول عريسها للإعلام، بالإضافة أيضا إلى موعد حفل الزفاف.

وكانت الفنانة جميلة عوض، كشفت عن صورة من حنة أمينة خليل، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "منمن هي العروس.. ليلة الحنة".

ومرت أمينة خليل بتجربتين خطوبة في وقت سابق، أحدها مع رجل الأعمال عمر طه، حيث قالت أمينة في لقاء سابق مع الإعلامي أنس بوخش: "اتخطبت مرتين، وأي بنت بعد فشل خطبتها مرتين ممكن يأثر عليها، بس أنا تعمدت إن مشوفش ده فشل، العلاقة تنتهي، ده مش فشل، وأنا محظوظة أن اتخطبت لرجال رائعين، وأنا أحمل كل الحب والأحترام لكليهما، ولغاية دلوقتي أصدقاء".

يذكر أن، أمينة خليل حضرت مؤخرا فعاليات الدورة الـ 78 لمهرجان كان السينمائي الدولي، وشاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "لام شمسية"، ورصيدها الفني من الأعمال الفنية وصل لـ 51 عملا، وكانت آخر أعمالها السينمائية فيلم "نجوم الساحل" وظهرت فيه كضيفة شرف.