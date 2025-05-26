المؤلفين والملحنين تؤكد تعدي حسين الجسمي على لحن بهاء حسني

كتب-مصطفى حمزة:

أكد الملحن والموزع الموسيقى بهاء حسنى، أن اللجنة الفنية التي شكلتها جمعية المؤلفين والملحنين المصرية "ساسيرو"، أثبت تعدي المطرب الإماراتي حسين الجسمي، على لحن له.

وقال الملحن والموزع الموسيقي بهاء حسني، في بيان حصلت عليه "مصراوي": "جمعية المؤلفين والملحنين المصرية "ساسيرو"، شكلت لجنة فنية مختصة، مكونة من كبار الملحنين المعروفين والمشهورين ومن أعضاء الجمعية، وانتهت اللجنة الفنية المختصة فى تقريرها النهائى والبات، وبناء على الأوراق والمستندات، والأدلة السمعية والمرئية، "المقدمة من "الشاكى" - بهاء حسنى - بوجود تطابق فى الجمل اللحنية، المستخدمة فى لحن أغنية (أحبك) الخاص بالملحن حسين الجسمى، وسرقتها فى تعدى واضح وصريح، دونما وجه حق وبدون إذن من الملحن الأصلي "صاحب الحق" مع الجمل اللحنية للأغنية الأصلية (تعالى)، الخاصة بالملحن الأستاذ بهاء حسنى".

وتابع: "قررت اللجنة القانونية المختصة بالجمعية، بعد إحالة التقرير الفنى إليها، من قبل "مجلس إدارة الجمعية" بإنذار المشكو فى حقه، وإعلامه بشأن الشكوى المقدمة من الملحن بهاء حسنى، ضده وما نتج عنه من الضرر الواقع عليه شخصيا وبالعمل الأصلى من الناحية الأدبية والمادية، وكذلك ما انتهت إليه اللجنة الفنية المختصة فى تقريرها هذا وثبوت تعديه الواضح والصريح وإدانته بالتعدي وبسرقة اللحن الأصلى دون وجه حق وبدون إذن أو تصريح من الملحن الأصلي، وإعلامه بالحقوق والواجبات القانونية المترتبة عليه، بناء على قانون 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية".

وأوضح الملحن بهاء حسنى، بأنه قام باستخدام كافة الوسائل الودية مع الفنان حسين الجسمى، إلا أنه لم يستجب لأي من هذه المحاولات ولم يرد على تلك الاتصالات، مما اضطره لتقديم الشكوى واللجوء إلى القضاء

وأضاف الملحن بأنه لجأ إلى القضاء، واتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، التى تكفل له جميع حقوقه الأدبية والمادية، فى لحن أغنية "تعالى" التي تغنى بها الفنان هشام عباس والفنانة عالية صالح، والتى طرحت فى عام 1992 فى ألبوم بعنوان "تعالى" من إنتاج شركة "أمريكانا" للمنتج "طارق نور" ، وحقوق البث لشركة "مزيكا"، وذلك بعدما تعدى على حقوقه الأدبية والمادية، الفنان الإماراتى حسين الجسمى، باستخدامها واستغلالها في مقدمة لحن أغنيته "أحبك" والتي طرحت فى نهاية 2017.