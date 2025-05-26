"كل نجوم العالم مستفزين"..هيدي كرم ترد على منتقدي محمد رمضان



كشفت الفنانة هيدي كرم، عن موقفها من العمل مع الفنان محمد رمضان، وردت على انتقادات لقب "نمبر وان".

وقالت هيدي، عبر"ستوري بالعربي" عن رمضان: "أحب أشتغل معاه جدًا.. اللي ينكر نجومية وذكاء وإصرار وتطور محمد رمضان يبقى بيضحك على نفسه".

وتابعت: "أنا معنديش مشكلة مع محمد رمضان لا على المستوى الفني أو الشخصي، بشوفه شخص لطيف جدًا في الأماكن العامة وحبوب جدًا بيتصور مع كل الناس وباله طويل ابتسامته دايمًا عريضة وبيتعامل مع كل الناس في الشارع المصري بكل مستوياتهم بحب واحترام، فالحقيقة أنا شخصيًا معنديش مشاكل مع محمد رمضان هو نجم كبير وأي حد يتمنى يشتغل معاه".

واستكملت: "ليه كل الناس اعتبرت أغنية نمبر وان أن محمد رمضان واخدها على نفسه!، ممكن أي حد يغنيها على نفسه ويقول إنه نمبر وان، هو عنده طريقة يقصدها وهي ذكاء منه فيها شوية استفزاز بس تمام، ولكن في الآخر ليه منعتبرش محمد رمضان مثال للنجاح اللي من تحت لفوق".

وأضافت: "ليه مشوار محمد رمضان منعتبرش أنه إلهام ليك إن كل شئ ممكن لو الواحد عنده الإصرار والعزيمة، ليه نشوف إن محمد رمضان بيستفزنا؟! ليه منشوفش إنه بيدينا مثل، وكل واحد يشوف الموضوع بنفسيته، وكل نجوم العالم الكبار مستفزين".