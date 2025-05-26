كتبت- منال الجيوشي

في لفتة تقديرية لدوره الثقافي والفني في دعم العلاقات المصرية الأفريقية، كرّم منتدى منحة ناصر للقيادة السياسية الدولية السيناريست والكاتب سيد فؤاد، مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وذلك خلال الاحتفال بـ"يوم أفريقيا" الذي نُظّم في ختام الدورة الحالية من المنتدى.

وسلم التكريم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في احتفالية كبرى أُقيمت تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بحضور عدد من القيادات الشبابية من مختلف الدول الأفريقية المشاركة.

ويُدير المنتدى الباحث والمستشار في العلاقات الأفريقية حسن الغزالي، مؤسس برنامج منحة ناصر وأحد أبرز المدافعين عن دور الشباب في رسم سياسات القارة.

وأعرب سيد فؤاد عن سعادته البالغة بهذا التكريم، مشيرًا إلى قيمته الخاصة لأنه جاء إلى جوار رموز كبيرة في التاريخ المصري المعاصر، مثل السيد محمد فائق، وزير الإرشاد القومي في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، والرئيس الأسبق للمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأكد فؤاد أن هذا التكريم هو تأكيد على تقدير الدولة للثقافة كقوة ناعمة مؤثرة في رسم سياسات التقارب والتعاون بين الشعوب.

وأوضح أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية لم يكن مجرد تظاهرة سينمائية، بل منصة استراتيجية للتواصل الثقافي والإنساني مع شعوب القارة، وجسرًا فعّالًا بين مصر وأفريقيا من خلال الفن والسياحة والحوار الإبداعي، وخصوصًا عبر فئة الشباب.

وجاء تكريم سيد فؤاد في سياق اهتمام الدولة المصرية بالمبادرات الثقافية التي تُجسّد التوجه الأفريقي لمصر في عهدها الحديث، وتأكيدًا على أن السينما يمكن أن تكون بوابة دبلوماسية موازية، وصوتًا حيًا لصناعة علاقات جديدة على أساس من الاحترام والتعاون والفن.