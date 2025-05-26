بـ "شورت".. أحدث ظهور لـ نسرين طافش والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت نسرين طافش، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "شورت" أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحب ليس شعورًا، بل قرارًا، ليس شيئًا تختبره، بل شيئًا تختار فعله.. ليس عاطفة، بل قدرة.. ليس شيئًا يحدث لك، بل هو شيء تغذيه وتنظمه وتنميه.. جيمي إيفانز".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عم تتحلي، قمر ما شاء الله، الأناقة والجمال، أحلى جمال، قمر، جمال المكان يخجل من جمالك، عسل".

وتواجدت نسرين طافش مؤخرا في فرنسا لحضور فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 78.

يذكر أن، نسرين طافش تشارك في مسلسل "بدون مقابل" الذي تنتظر عرضه، وهو من بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أيتن عامر، خالد سليم، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، تأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبدالحميد.