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ممنوع دخول هؤلاء.. شروط حضور حفل جنيفر لوبيز في شرم الشيخ

02:50 م الإثنين 26 مايو 2025
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    جينيفر لوبيز (3)
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    جينيفر لوبيز تشعل أجواء عرض أزياء إيلي صعب في الرياض
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كتب-مصطفى حمزة:

كشفت الجهة المنظمة لحفل النجمة العالمية جنيفر لوبيز، عن شروط حضور الحفل المقام في شرم الشيخ.

وأعلنت الجهة المنظمة، أن الحفل المقرر إقامته يوم 4 يوليو المقبل، ممنوع دخوله لمن هم أقل من 18 عام.

وأوضحت أنه مسموح الدخول مجانا لنزلاء سلسلة الفنادق، الذين قاموا بالحجز ، بداية من 28 أبريل الماضي، ويبدأ سعر الحجز من 1595 دولار أمريكي.

الحفل هو الثاني الذي تقدمه النجمة العالمية جنيفر لوبيز، في مصر، ويأتي بعد 6 سنوات من حفلها الذي أقيم في أغسطس 2019 ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وتقدم النجمة العالمية جنيفر لوبيز الحفل ضمن سلسلة حفلات جولتها الفنية المقامة تحت عنوان " UP ALL NIGHT"، والتي من المقرر أن تقدم فيها أغانيها في 15 دولة.

وشاركت النجمة العالمية مؤخرا، في فعاليات سباق السيارات، الذي أقيم تحت عنوان "كورنيش جدة 2025"، بالسعودية.

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