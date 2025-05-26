ممنوع دخول هؤلاء.. شروط حضور حفل جنيفر لوبيز في شرم الشيخ
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كتب-مصطفى حمزة:
كشفت الجهة المنظمة لحفل النجمة العالمية جنيفر لوبيز، عن شروط حضور الحفل المقام في شرم الشيخ.
وأعلنت الجهة المنظمة، أن الحفل المقرر إقامته يوم 4 يوليو المقبل، ممنوع دخوله لمن هم أقل من 18 عام.
وأوضحت أنه مسموح الدخول مجانا لنزلاء سلسلة الفنادق، الذين قاموا بالحجز ، بداية من 28 أبريل الماضي، ويبدأ سعر الحجز من 1595 دولار أمريكي.
الحفل هو الثاني الذي تقدمه النجمة العالمية جنيفر لوبيز، في مصر، ويأتي بعد 6 سنوات من حفلها الذي أقيم في أغسطس 2019 ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.
وتقدم النجمة العالمية جنيفر لوبيز الحفل ضمن سلسلة حفلات جولتها الفنية المقامة تحت عنوان " UP ALL NIGHT"، والتي من المقرر أن تقدم فيها أغانيها في 15 دولة.
وشاركت النجمة العالمية مؤخرا، في فعاليات سباق السيارات، الذي أقيم تحت عنوان "كورنيش جدة 2025"، بالسعودية.
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