عمرو دياب أبرزهم.. تعرف على أبرز نجوم حفلات العيد

كتب- مصطفى حمزة:

تصدر النجم عمرو دياب، والمطربين تامر حسني، وتامر عاشور، القائمة التي تضم نجوم الحفلات المقرر إقامتها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ويقدم النجم هشام عباس، مجموعة من أبرز أغانيه، في الحفل المقام ثاني أيام العيد، على مسرح البالون، وذلك مساء السبت الموافق 7 يونيو.

وأعلن الفنان تامر عبد المنعم "رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية"، تعاقده مع المطرب محمد عدوية، لتقديم حفل ثالث أيام العيد، على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية.

ويشارك النجم تامر حسني، للمرة الأولى مع المطرب تامر عاشور، في حفل واحد ، وذلك على مسرح أرينا الكويت يوم 13 يونيو، وذلك ضمن فعاليات مهرجان " ليلة عمر".

وتقدم المطربة أنغام، بمشاركة أوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات، الحفل المقام يوم 11 يونيو على مسرح محمد عبده بالسعودية، وفي يوم 20 يونيو، تقوم بإحياء الحفل في أرينا الكويت.

ويقوم فريق كايروكي، بإحياء حفلين، إذ يقدم الأول على مسرح ثنايا العلا بالسعودية، يوم 8 يونيو، ويقام الثاني في إستاد القاهرة يوم 28 يونيو.

ويستعد النجم عمرو دياب، لتقديم حفلين، بمناسبة افتتاح سلسلة فنادق "DO Boutique Hotels" ، ويقام الأول في دبي يوم 28 مايو ، والثاني 10 يونيو في القاهرة الجديدة.

ودخلت المطربة الشعبية رحمة محسن، قائمة مطربات حفلات عيد الأضحى، إذ تقوم بإحياء الحفل المقام في أحد فنادق التجمع الخامس، يوم 8 يونيو.

وتقوم الفنانة روبي، باحياء 3 حفلات، إذ يقام الأول يوم 30 مايو، في الأردن، والثاني في العين السخنة، في يوم 31 مايو، والثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم 4 يونيو.