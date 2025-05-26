كتب- هاني صابر:

تستعد الفنانة أمينة خليل، لحفل زفافها خلال الأيام المقبلة، إذ كشفت صديقتها الفنانة جميلة عوض أمس الأحد، عن صورة لها من حنة أمينة.

ونستعرض لكم معلومات عن أمينة خليل أحدث عروس بالوسط الفني في السطور التالية:

- عمرها 36 عاما.

- تحتفل بعامها الـ 37 في شهر أكتوبر المقبل.

- من مواليد 26 أكتوبر 1988.

- ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية.

- عمها هو الموسيقار يحيى خليل.

- درست التمثيل في الجامعة الأمريكية التي تخرجت منها عام 2009.

- تمت خطبتها مرتين من قبل، حيث قالت في لقاء سابق مع الإعلامي أنس بوخش: "اتخطبت مرتين، وأي بنت بعد فشل خطبتها مرتين ممكن يأثر عليها، بس أنا تعمدت إن مشوفش ده فشل، العلاقة تنتهي، ده مش فشل، وأنا محظوظة أن اتخطبت لرجال رائعين، وأنا أحمل كل الحب والأحترام لكليهما، ولغاية دلوقتي أصدقاء".

- انفصلت عن خطيبها السابق رجل الأعمال عمر طه.

- قالت أمينة خليل ببرنامج "كلمة أخيرة" بعد انفصالها عنه: "قدر الله وما شاء فعل، نصيب، أكيد بزعل لما الموضوع بيبوظ، بس بيبقى عندي يقين إن ربنا شايلي حاجة أحسن، الحياة مش سهلة، وفيه رجال مش بتتقبل زوجته تكون ممثلة ناجحة، وفيه رجالة تقدر تستحمل نجاح الزوجة، وفي رجالة مش هتسمح لها".

- عملت في مجال الإنتاج قبل دخول التمثيل.

- قالت في تصريحات سابقة إن "يسرا وسمير غانم هما وش السعد عليا في الوسط الفني".

- تعلمت رقص الباليه منذ الصغر.

- دخلت عالم الفن عن طريق الغناء، حيث شاركت فرقة "مقام" أغنية بعنوان "حبايبنا"، وقدمت مع "زاب ثروت" أغنية "نور".

- قالت خلال لقاء سابق مع الإعلامي أنس بوخش: "خضعت للعلاج النفسي لسنوات طويلة، والعلاج النفسي أمر رائع".

- كشفت عن عملها كـ"جرسونة" في أحد المطاعم وقت دراستها بأمريكا.

- تراجعت عن إجراء عملية تجميل في أنفها، وتعلمت فكرة أن تتقبل شكلها كما هو، وذلك بحسب تصريحاتها.

- حضرت أمينة خليل هذا العام الدورة الـ 78 لمهرجان كان السينمائي الدولي.

- شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "لام شمسية".

- رصيدها الفني من الأعمال الفنية وصل لـ 51 عملا.

- كانت آخر أعمالها السينمائية فيلم "نجوم الساحل" وظهرت فيه كضيفة شرف.

- من أعمالها في التلفزيون، مسلسلات "طرف ثالث، شربات لوز، نكدب لو قلنا مبنحبش، جراند أوتيل، الحشاشين، لام شمسية، الهرشة السابعة، بطن الحوت، العائدون".

- من أعمالها في السينما، أفلام "عشم، إكس مراتي، شقو، أنف وثلاث عيون، شماريخ، وش في وش" .