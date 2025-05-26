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"اتخطبت مرتين وعملت جرسونة" 22 معلومة عن أمينة خليل أحدث عروس بالوسط الفني

01:58 م الإثنين 26 مايو 2025
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    امينة خليل
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    أحدث ظهور لـ أمينة خليل في احتفالية مهرجان كان السينمائي
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    أمينة خليل من أمام فندق الإقامة قبل التوجه لحفل مهرجان كان
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    امينة خليل (1)
  • عرض 25 صورة
    أحدث ظهور لـ أمينة خليل في احتفالية مهرجان كان السينمائي
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 25 صورة
    الفنانة أمينة خليل
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل برومو لام شمسية
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    قصة فستان أمينة خليل
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    أمينة خليل في مهرجان البحر الأحمر
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    أمينة خليل
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل
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    ريش وفستان قصير.. 3 إطلالات لـ أمينة خليل في الجونة- ناقد موضة يكشف الأجمل
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    أمينة خليل وأسماء جلال وعلي قاسم في جلسة نقاشية بمهرجان الجونة السينمائي (10)
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل وأسماء جلال وعلي قاسم في جلسة نقاشية بمهرجان الجونة السينمائي (11)
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 25 صورة
    الفنانة أمينة خليل
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل مع غروب شمس الجونة
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    أمينة خليل (4)
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    أمينة خليل في جولدن جلوب
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل
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كتب- هاني صابر:

تستعد الفنانة أمينة خليل، لحفل زفافها خلال الأيام المقبلة، إذ كشفت صديقتها الفنانة جميلة عوض أمس الأحد، عن صورة لها من حنة أمينة.

ونستعرض لكم معلومات عن أمينة خليل أحدث عروس بالوسط الفني في السطور التالية:

- عمرها 36 عاما.

- تحتفل بعامها الـ 37 في شهر أكتوبر المقبل.

- من مواليد 26 أكتوبر 1988.

- ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية.

- عمها هو الموسيقار يحيى خليل.

- درست التمثيل في الجامعة الأمريكية التي تخرجت منها عام 2009.

- تمت خطبتها مرتين من قبل، حيث قالت في لقاء سابق مع الإعلامي أنس بوخش: "اتخطبت مرتين، وأي بنت بعد فشل خطبتها مرتين ممكن يأثر عليها، بس أنا تعمدت إن مشوفش ده فشل، العلاقة تنتهي، ده مش فشل، وأنا محظوظة أن اتخطبت لرجال رائعين، وأنا أحمل كل الحب والأحترام لكليهما، ولغاية دلوقتي أصدقاء".

- انفصلت عن خطيبها السابق رجل الأعمال عمر طه.

- قالت أمينة خليل ببرنامج "كلمة أخيرة" بعد انفصالها عنه: "قدر الله وما شاء فعل، نصيب، أكيد بزعل لما الموضوع بيبوظ، بس بيبقى عندي يقين إن ربنا شايلي حاجة أحسن، الحياة مش سهلة، وفيه رجال مش بتتقبل زوجته تكون ممثلة ناجحة، وفيه رجالة تقدر تستحمل نجاح الزوجة، وفي رجالة مش هتسمح لها".

- عملت في مجال الإنتاج قبل دخول التمثيل.

- قالت في تصريحات سابقة إن "يسرا وسمير غانم هما وش السعد عليا في الوسط الفني".

- تعلمت رقص الباليه منذ الصغر.

- دخلت عالم الفن عن طريق الغناء، حيث شاركت فرقة "مقام" أغنية بعنوان "حبايبنا"، وقدمت مع "زاب ثروت" أغنية "نور".

- قالت خلال لقاء سابق مع الإعلامي أنس بوخش: "خضعت للعلاج النفسي لسنوات طويلة، والعلاج النفسي أمر رائع".

- كشفت عن عملها كـ"جرسونة" في أحد المطاعم وقت دراستها بأمريكا.

- تراجعت عن إجراء عملية تجميل في أنفها، وتعلمت فكرة أن تتقبل شكلها كما هو، وذلك بحسب تصريحاتها.

- حضرت أمينة خليل هذا العام الدورة الـ 78 لمهرجان كان السينمائي الدولي.

- شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "لام شمسية".

- رصيدها الفني من الأعمال الفنية وصل لـ 51 عملا.

- كانت آخر أعمالها السينمائية فيلم "نجوم الساحل" وظهرت فيه كضيفة شرف.

- من أعمالها في التلفزيون، مسلسلات "طرف ثالث، شربات لوز، نكدب لو قلنا مبنحبش، جراند أوتيل، الحشاشين، لام شمسية، الهرشة السابعة، بطن الحوت، العائدون".

- من أعمالها في السينما، أفلام "عشم، إكس مراتي، شقو، أنف وثلاث عيون، شماريخ، وش في وش" .

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