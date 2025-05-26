حنة وأفراح ومهرجانات وأعياد ميلاد.. الفنانون في أسبوع - (صور وفيديو)

كتبت- منال الجيوشي

أحداث سعيدة عاشها عدد من نجوم الفن، خلال الأسبوع الماضي، بين احتفال البعض بالزفاف والمشاركة في مهرجانات عالمية وأعياد ميلاد

مصراوي يعرض لكم أبرز الأحداث التي عاشها نجوم الفن في أسبوع:

حنة أمينة خليل

نشرت الفنانة جميلة عوض أمس، صورة من حفل ليلة حنة الفنانة أمينة خليل، وحرصت على تهنئتها، فيما حرصت أمينة خليل على عدم نشر أي تفاصيل عن الحفل

زفاف ستيفاني عطالله

منذ يومين احتفلت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله، بزفافها على المطرب اللبناني جوزيف عبود، وسط حضور عدد من أقارب وأصدقاء العروسين في بيروت

زفاف نهى صالح

يوم الثلاثاء الماضي، احتفلت الفنانة نهى صالح بزفافها على أحد رجال الأعمال، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين

مهرجان كان

اختتم مهرجان كان السينمائي الدولي، فعاليات دورته ال ٧٨ يوم السبت الماضي، وعلى مدار ١١ يوم حرصت عدد من الفنانات العرب على المشاركة في المهرجان

ومن أبرز الفنانات اللاتي تألقن على السجادة الحمراء للمهرجان: يسرا، ياسمين صبري، نادين نجيم، سلمى أبو ضيف، أسيل عمران

عيد ميلاد أسماء جلال

تصدر اسم الفنانة أسماء جلال، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد احتفالها بعيد ميلادها يوم ٢٢ مايو، بحضور عدد كبير من نجوم الفن

ومن أبرز النجوم الدين حرصوا على حضور حفل عيد ميلاد أسماء جلال: عمرو دياب، أحمد فهمي، أحمد السقا، آسر ياسين، أمير شاهين، علي ربيع، نسرين أمين، نجلاء بدر، مصطفى غريب