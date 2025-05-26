رحمة أحمد فرج تحتفل بعيد ميلاد ابنها.. وشيكو يعلق (صورة)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة رحمة أحمد فرج، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة لها مع ابنها من احتفالها بعيد ميلاده الـ 4.

ونشرت رحمة، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ابني الصغير أصبح عمره 4 سنوات..أنا هنا وهفضل هنا حبيب مامي".

وتفاعل مع تدوينتها الفنان شيكو، وكتب "كل سنة وأنت طيب يا صاصا". فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "كل عام وهو طيب وبخير، ربنا يحفظهولك، صاصا السكرة كل سنة وهو في حضنك وجوة قلبك، ما شاء الله، ربنا يبارك فيه ويخليكم لبعض".

طليق رحمة أحمد فرج

ويعد طليق الفنانة رحمة أحمد فرج هو مهندس الديكور والمؤلف أحمد منصور.

وكانت رحمة أحمد فرج، كشفت عن طلاقها، ببرنامج "رامز إيلون مصر" الذي عرض في موسم رمضان 2025، قائلة: "اتطلقت وهو عايش برة مش هنا، ومش عايزة أتجوز تاني".

وأضافت رحمة: "اكتئبت بسبب الطلاق، وكنت بحبه أوي وكان إنسان محترم أوي".

يذكر أن، رحمة أحمد فرج خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسلين هما "80 باكو" بطولة هدى المفتي وانتصار، و"الكابتن" بطولة أكرم حسني.