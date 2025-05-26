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"وضع أول حرف من اسمها على يده" حقيقة عودة تامر حسني وبسمة بوسيل

12:09 م الإثنين 26 مايو 2025
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    حقيقة عودة تامر حسني وبسمة بوسيل
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    تامر حسني وبسمة بوسيل يحتفلان بعيد ميلاد ابنتيهما تاليا وأمايا
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    تامر حسني وبسمة بوسيل
  • عرض 17 صورة
    تامر حسني وبسمة بوسيل
  • عرض 17 صورة
    بسمة بوسيل مع تامر حسني
  • عرض 17 صورة
    بسمة بوسيل وطليقها تامر حسني
  • عرض 17 صورة
    تامر حسني وبسمة بوسيل
  • عرض 17 صورة
    بسمة بوسيل والفنان تامر حسني
  • عرض 17 صورة
    بسمة بوسيل والفنان تامر حسني
  • عرض 17 صورة
    تامر حسني وبسمة بوسيل
  • عرض 17 صورة
    تامر حسني وبسمة بوسيل
  • عرض 17 صورة
    تامر حسني وبسمة بوسيل (4)
  • عرض 17 صورة
    تامر حسني وبسمة بوسيل
  • عرض 17 صورة
    تامر حسني وبسمة بوسيل
  • عرض 17 صورة
    تامر حسني وبسمة بوسيل
  • عرض 17 صورة
    تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل‎‎
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كتب- هاني صابر:

كشف النجم تامر حسني، حقيقة عودته لطليقته المطربة بسمة بوسيل، بعد ظهور أول حرف من اسمها على أحد يديه.

وقال تامر حسني، ببرنامج "et بالعربي" على هامش حضوره العرض الخاص لفيلمه الجديد "ريستارت": "مرجعناش.. بس الحروف اللي على إيدي هي حروف عيلتي كلها ومش هلاقي أهم منهم أحط حروفهم على إيدي".

وتابع: "كان فيه اقتراح من مخرج الفيلم أنه هنكتب إيه على إيدي عشان أبقى شبه الشخصيات اللي بتغني روك في الفيلم، فقولتلهم هكتب حروف عيلتي طبعا".

وأوضح تامر متحدثا عن بسمة بوسيل: "بسمة دي بنتي الكبيرة مهما حصل ومهما الناس لعبوا في دماغها، هتفضل بنتي الكبيرة، ولا يمكن مهما عملت إني أقسى عليها، وهى في دمي مهما عملت، وأنا أموت نفسي ولا أزعلها".

وأضاف: "وده حقيقي وبتكلم من قلبي ودي أم أولادي وربنا يخليهالهم وعاملة مجهود كبير جدا مع الولاد، وربنا يصلح حالها في كل خطواتها اللي بتعملها".

يذكر أن، تامر حسني وبسمة بوسيل انفصلا في أبريل 2023 ، بعد زواج دام لسنوات أنجبت منه 3 أطفال.

تامر حسني بسمة بوسيل برنامج ET بالعربي تامر حسني وبسمة بوسيل
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