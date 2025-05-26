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"أموت نفسي ولا أزعلها".. ماذا قال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟

12:04 م الإثنين 26 مايو 2025
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    تامر حسني وبسمة بوسيل
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    بسمة بوسيل وطليقها تامر حسني
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    بسمة بوسيل والفنان تامر حسني
  • عرض 9 صورة
    بسمة بوسيل والفنان تامر حسني
  • عرض 9 صورة
    تامر حسني وبسمة بوسيل
  • عرض 9 صورة
    تامر حسني وبسمة بوسيل (4)
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    تامر حسني وبسمة بوسيل
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    تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل‎‎
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كتب- هاني صابر:

تحدث النجم تامر حسني، عن طليقته المطربة بسمة بوسيل والدة أبنائه، ومدى علاقته بها خلال الفترة الأخيرة.

وقال تامر حسني، ببرنامج "et بالعربي" على هامش حضوره العرض الخاص لفيلمه الجديد "ريستارت": "بسمة دي بنتي الكبيرة مهما حصل ومهما الناس لعبوا في دماغها، هتفضل بنتي الكبيرة".

وتابع تامر حسني: "لا يمكن مهما عملت إني أقسى عليها، وهى في دمي مهما عملت، وأنا أموت نفسي ولا أزعلها".

وأضاف: "وده حقيقي وبتكلم من قلبي ودي أم أولادي وربنا يخليهالهم وعاملة مجهود كبير جدا مع الولاد، وربنا يصلح حالها في كل خطواتها اللي بتعملها".

يذكر أن، تامر حسني وبسمة بوسيل انفصلا في أبريل 2023 ، بعد زواج دام لسنوات أنجبت منه 3 أطفال.

تامر حسني بسمة بوسيل برنامج ET بالعربي فيلم ريستارت
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