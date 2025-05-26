الليلة ..افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

كتب- هاني صابر:

تستعد القاهرة لاحتضان الدورة الخامسة من مهرجان القاهرة السينما الفرنكوفونية، حيث يُفتتح المهرجان رسميًا اليوم الاثنين الموافق 26 من الشهر الجاري وتستمر فعالياته حتى 30 مايو 2025.

يُقام حفل الافتتاح بمكتبة مصر الجديدة وذلك بمناسبة إحتفال المهرجان بمرور ١٢٠ عاماً على نشأة حى مصر الجديدة وإنشاء قصر البارون على أيدى المهندس البلچيكى البارون أمبان، ومن المقرر أن يشهد الإفتتاح حضورًا كبيرًا من الشخصيات الفنية والثقافية والدبلوماسية، بالإضافة إلى عشاق السينما.

يحضر الحفل كل من السفير اليونانى بالقاهرة، والسفير أحمد خفاجى، ممثلاً عن وزارة الخارجية المصرية، بالإضافة إلى وفد من السفارة الفلسطينية وعدد من سفارات الدول الفرنكوفونية.

كما سيحضر ممثلو عدد من الوزارات المصرية، وأعضاء لجان التحكيم الخمس المختلفة بالمهرجان.

وفي لمسة تقدير للإسهامات الفنية والثقافية، قررت إدارة المهرجان تكريم كل من النجمة ليلى علوي والكاتب الكبير الأديب محمد سلماوي ضيف شرف المهرجان هذا العام، ويأتي هذا التكريم عرفانًا بمسيرتهما الفنية والأدبية الطويلة ودورهم المؤثر في إثراء المشهد الثقافي والسينمائي المصري والفرنكوفوني.

وتترأس النجمة ليلى علوي كذلك لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة هذا العام، ويشاركها في عضوية لجنة التحكيم كوكبة من السينمائيين المصريين والعرب والفرنكوفونيين، المخرج عادل عوض ومدير التصوير كمال عبد العزيز والفنانة شيري عادل والسيناريست عمرو سمير عاطف والكاتبة والناقدة التونسية إنصاف أوهيبة والمؤرخ اليوناني يني ميلاخرينوديس، والمخرج الفلسطيني أحمد الشيخ، بينما يترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة المخرج أمير رمسيس ويشاركه في عضوية اللجنة النجمة المغربية هدى الإدريسى والمخرجة الفلسطينية هنا عليوة.

وتترأس لجنة تحكيم مسابقة ٣,٢,١ سينما والتي تضم الأفلام التى تتجاوز مدتها أقل من ٤ دقائق من الدول الفرنكوفونية، المخرجة نيڤين شلبى، بينما يترأس لجنة تحكيم مسابقة أفلام "الجيل زد - Generation Z" والتى تضم أفلام شباب السينمائيين والدارسين من مصر ومختلف الدول الفرنكوفونية، النجم المصرى الشاب طارق الإبياري، بعضوية الدكتورة مايا البيضا من لبنان والمخرجة إيمان عبد المنعم من مصر.

كما يترأس لجنة تحكيم أفلام الذكاء الاصطناعى - (أحدث المسابقات التي يطلقها المهرجان هذا العام) -، المنتج وخبير الذكاء الاصطناعي عمرو قورة، وبعضوية أ.د. وائل بدوي وأ.د. نسرين عبد العزيز والمخرج د. أحمد عبد العليم قاسم.

ويحتفي المهرجان في دورته الخامسة بمرور نصف قرن على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم في إحتفاء خاص ضمن فعاليات حفل الإفتتاح.

وتهدف الدورة الخامسة إلى تعزيز التبادل الثقافى بين الدول الفرنكوفونية وجمهور السينما، وتقديم باقة متنوعة من الأفلام التي تعكس غنى وتنوع الإبداع السينمائي في الفن والثقافة الفرنكوفونية، بالإضافة إلى إحتفاء خاص بالسينما الفلسطينية من خلال عرض نخبة من الأفلام في مسابقات المهرجان المختلفة، وضمن برنامج خاص بعنوان "قصص سينمائية.. من أرض الملاحم"، فضلاً عن برنامج خاص للأفلام السينمائية المعنية بنشر الوعي الطبي.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان على مدار 4 أيام حتى يوم الجمعة الموافق ٣٠ مايو الجاري بمكتبة مصر الجديدة (طريق صلاح سالم أمام قصر البارون) والمركز الثقافي اليوناني بميدان صلاح الدين بمصر الجديدة، وتتضمن عروضًا لأفلام روائية ووثائقية وقصيرة، بالإضافة إلى أفلام الرسوم المتحركة وأفلام تم إنتاجها بالذكاء الاصطناعى وأفلام شباب السينمائيين والدارسين، فضلاً عن مجموعة من الندوات والمناقشات مع المبدعين والمثقفين وصناع الأفلام والجمهور.