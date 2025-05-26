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ريهام عبد الغفور تهدي تكريمها في حفل “كأس إنرجي للدراما" لوالدها الراحل

10:57 ص الإثنين 26 مايو 2025

الفنانة ريهام عبد الغفور

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كتبت- منال الجيوشي

كرّمت إذاعة راديو إنرجي 92.1 النجمة ريهام عبد الغفور خلال حفل جوائز “كأس إنرجي للدراما” في موسمه التاسع، عن دورها في مسلسل “ظلم المصطبة” الذي عُرض في رمضان 2025 وحقق صدى واسعًا بين الجمهور والنقاد.

وخلال تسلمها الجائزة، وجّهت ريهام كلمة مؤثرة أهدت فيها التكريم إلى روح والدها، النجم الراحل أشرف عبد الغفور.

ويُعد مسلسل "ظلم المصطبة" من أبرز الأعمال الاجتماعية التي ناقشت قضايا مجتمعية معقدة بطابع درامي مكثف، وبرزت فيه ريهام بأداء قوي حظي بإشادة واسعة.

حفل "كأس إنرجي للدراما" أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور نخبة من النجوم وصناع الدراما، ويُعد من أبرز الفعاليات الفنية السنوية التي تكرّم الأعمال والنجوم بناءً على تصويت الجمهور

ريهام عبد الغفور كأس إنرجي للدراما مسلسل ظلم المصطبة
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