قبل زفافها.. أول صورة من حنة أمينة خليل

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة جميلة عوض متابعيها صورة من داخل حنة الفنانة أمينة خليل، والتي تستعد لزفافها والزواج الأيام المقبلة.

ونشرت جميلة صورة لها من حنة أمينة خليل، عبر "ستوري" حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "مينمين هي العروس.. ليلة الحنة".

وحرصت أمينة خليل هذا العام على حضور حفل افتتاح الدورة الـ 78 لمهرجان كان السينمائي الدولي.

وتقام فعاليات المهرجان في الفترة من 13 إلى 24 مايو 2025، والذي يقام تحت شعار "العودة إلى الرومانسية والطابع الفرنسي الكلاسيكي العريق".

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