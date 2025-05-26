حمو بيكا يرد على منتقديه: "بلاش تدخل على صفحتي.. مش محتاجك"

كتب - معتز عباس:

أعرب مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن استيائه من انتقاد بعض من جمهور السوشيال ميديا له دائمًا، الأمر الذي يصل للسب وتوجيه الشتائم على حد قوله.

ونشر بيكا مقطع فيديو بث مباشر عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، قال فيه: "طالع أوضح كلمتين لكل اخواتي اللي بيعرفوا يقروا ويكتبوا ، أول حاجة أنا بحبكم وأي حد زعلان مني يسامحني، تاني حاجة، أنا ليه كل ما أنزل صورة أو فيديو ألاقي الناس بتشتمني، وكل واحد عامل باقة يدخل يشتمني بأهلي، أنت بتشتمني ليه هو أنا ضايقتك أو زعلتك في حاجة".

وأضاف: "لو مش عاجبكم متدخلوش عندي أول ما تلاقي صورة أو فيديو ليا بلاش تشوفها، اللي بيدخل عندي يشتمني ويقل أدبه أنت كدة كويس، ناس غريبة وحاجات غريبة، وناس بتقول كلام مش فاهمه ولما يشوفوني في مكان بيجروا يتصوروا معايا ويقولولي اعملي فيديو".



وأكمل: "واحد اهله وعلموه وربوه ويقعد يشتم في الناس مش فاهم ازاي، مش عجبك شخصيتي متدخلش عندي مش محتاجك تبص على صوري وفيديوهاتي وحياتي".

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