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بعد تعرضه للتنمر حمو بيكا يدافع عن حسن شاكوش.. ماذا قال؟

12:33 ص الإثنين 26 مايو 2025

حمو بيكا

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كتب - معتز عباس:

دافع مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن صديقه مطرب المهرجانات حسن شاكوش بعد تعرضه للتنمر بسبب غنائه في فيديو مع المطرب محمود الليثي.

وقال بيكا في مقطع فيديو بث مباشر عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "حسن أخويا هو كان تعبان الفترة اللي فاتت، هو غنى وقع من على المقام، شخص تعبان ده اللي بيمشي عربية بتعطل منه بتتعب ده بني ادم ليه صوت وقله نوم، ننزل بقى قله أدب وشتيمه، هو مش ده اللي عمل عود البطل وبنت الجيران اللي كسرت الوطن العربي، حسن من أحلى الأصوات".

وأكمل: "أي حد طبيعي يتعب وهو فنان وليه صوت، هي الناس اللي بتنتقد حسن أنتم مرضى.. أنتم تعبانين، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيتنمر على واحد او بيشتمه".

حمو بيكا حسن شاكوش
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