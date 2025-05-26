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بالصور.. بوسي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا والجمهور يغازلها

01:00 ص الإثنين 26 مايو 2025
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    المطربة بوسي في أحدث ظهور (5)
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كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة بوسي أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت بوسي صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب المتابعين.

وتفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "اجمل فنانة في الكون"، "وحش الكون"، "الأسود يليق بكِ"، "جميلة وشيك يا بوسي".

يذكر أن آخر أعمال المطربة بوسي أغنية "بحبك أنا" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب مؤخرا، بالتعاون مع شركة روتانا للإنتاج الفني.

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بوسي انستجرام بوسي السوشيال ميديا
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