حدث بالفن | أزمة هيفاء وهبي والموسيقيين والعرض الخاص لفيلم "ريستارت"

إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ تامر حسني يحذر جمهوره من حفلة وهمية، المطربة أروى تنعى والدتها بكلمات مؤثرة، مروة نصر تطلب الدعاء لوالدتها بعد تعرضها لوعكة صحية،المحكمة تحجز دعوى هيفاء وهبي ضد مصطفى كامل لجلسة 22 يونيو، تامر حسني وكزبرة من العرض الخاص لفيلم "ريستارت"، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: