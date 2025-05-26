حدث بالفن | أزمة هيفاء وهبي والموسيقيين والعرض الخاص لفيلم "ريستارت"
12:10 ص الإثنين 26 مايو 2025
إعداد - معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ تامر حسني يحذر جمهوره من حفلة وهمية، المطربة أروى تنعى والدتها بكلمات مؤثرة، مروة نصر تطلب الدعاء لوالدتها بعد تعرضها لوعكة صحية،المحكمة تحجز دعوى هيفاء وهبي ضد مصطفى كامل لجلسة 22 يونيو، تامر حسني وكزبرة من العرض الخاص لفيلم "ريستارت"، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:
تامر حسني ريستارت ياسمين عبدالعزيز حفل توزيع جوائز كأس إينرجي للدراما لي لي أحمد حلمي هيفاء وهبي فيلم أسد مروة نصر المطربة أروى
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