إعلان

حدث بالفن | أزمة هيفاء وهبي والموسيقيين والعرض الخاص لفيلم "ريستارت"

12:10 ص الإثنين 26 مايو 2025
حدث بالفن | أزمة هيفاء وهبي والموسيقيين والعرض الخاص لفيلم "ريستارت"

النشرة الفنية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ تامر حسني يحذر جمهوره من حفلة وهمية، المطربة أروى تنعى والدتها بكلمات مؤثرة، مروة نصر تطلب الدعاء لوالدتها بعد تعرضها لوعكة صحية،المحكمة تحجز دعوى هيفاء وهبي ضد مصطفى كامل لجلسة 22 يونيو، تامر حسني وكزبرة من العرض الخاص لفيلم "ريستارت"، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:

تامر حسني ريستارت ياسمين عبدالعزيز حفل توزيع جوائز كأس إينرجي للدراما لي لي أحمد حلمي هيفاء وهبي فيلم أسد مروة نصر المطربة أروى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
داليا البحيري ترد على منتقدي عدم ارتدائها الحجاب: "بص في ورقتك ودع الخلق للخالق"

إعلان

إعلان

إعلان

رصاصة اخترقت رأسه.. ماذا حدث لحفيد نوال الدجوي داخل الفيلا 271 بالشيخ زايد؟
حقيقة "أحمد الفاتح" .. كيف راج تريند "أول رجل عربي حامل" ومن وراءه؟
"الطريق إلى البرلمان".. مجدي الجلاد يكشف تفاصيل المنافسة بين مستقبل وطن والجبهة الوطنية