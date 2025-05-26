إعلان

هيفاء وهبي جريئة وريم مصطفى تخطف الأنظار.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

12:30 ص الإثنين 26 مايو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    جوري بكر
  • عرض 10 صورة
    سلمى أبو ضيف
  • عرض 10 صورة
    رشا مهدي
  • عرض 10 صورة
    مها الصغير مع والدها
  • عرض 10 صورة
    نجوى كرم
  • عرض 10 صورة
    هبة مجدي
  • عرض 10 صورة
    كارولين عزمي
  • عرض 10 صورة
    ريم مصطفى
  • عرض 10 صورة
    هيفاء وهبي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ريم مصطفى
ريم مصطفى شاركت الفنانة ريم مصطفى جمهورها، صورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك"، وظهرت بملامح هادئة.

رشا مهدي
نشرت الفنانة رشا مهدي، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وذلك أثناء تواجدها في أبو ظبي.

هيفاء وهبي
تألقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في حفلها الأخير الذي أقيم في دبي، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها جمبسوت باللون الأسود.

مها الصغير
شاركت الإعلامية مها الصغير صورة جديدة لها وظهرت خلال مه والده، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

سلمى أبو ضيف
شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف جمهورها بصورة جديدة خلال تواجدها في النوبة، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وظهرت بإطلالة مميزة بملابس نوبية تقليدية، وعلّقت على الصورة: "في النوبة".

هبة مجدي
وثقت الفنانة هبة مجدي لحظة زيارتها لمستشفى أهل مصر، ونشر الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

جوري بكر
ظهرت الفنانة جوري بكر بدون مكياج، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

رشا مهدي
نشرت الفنانة رشا مهدي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من العاصمة الإماراتية أبو ظبي

نجوى كرم
نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها

ريم مصطفى كارولين عزمي رشا مهدي جوري بكر هيفاء وهبي هبة مجدي سلمى أبوضيف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ياسمين عبدالعزيز وهدى المفتي يخطفان الأنظار في حفل "كأس إينرجي للدراما".. صور

إعلان

إعلان

رصاصة اخترقت رأسه.. ماذا حدث لحفيد نوال الدجوي داخل الفيلا 271 بالشيخ زايد؟
حقيقة "أحمد الفاتح" .. كيف راج تريند "أول رجل عربي حامل" ومن وراءه؟
"الطريق إلى البرلمان".. مجدي الجلاد يكشف تفاصيل المنافسة بين مستقبل وطن والجبهة الوطنية