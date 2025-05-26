إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ريم مصطفى

ريم مصطفى شاركت الفنانة ريم مصطفى جمهورها، صورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك"، وظهرت بملامح هادئة.

رشا مهدي

نشرت الفنانة رشا مهدي، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وذلك أثناء تواجدها في أبو ظبي.

هيفاء وهبي

تألقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في حفلها الأخير الذي أقيم في دبي، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها جمبسوت باللون الأسود.

مها الصغير

شاركت الإعلامية مها الصغير صورة جديدة لها وظهرت خلال مه والده، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

سلمى أبو ضيف

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف جمهورها بصورة جديدة خلال تواجدها في النوبة، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وظهرت بإطلالة مميزة بملابس نوبية تقليدية، وعلّقت على الصورة: "في النوبة".

هبة مجدي

وثقت الفنانة هبة مجدي لحظة زيارتها لمستشفى أهل مصر، ونشر الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

جوري بكر

ظهرت الفنانة جوري بكر بدون مكياج، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

رشا مهدي

نشرت الفنانة رشا مهدي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من العاصمة الإماراتية أبو ظبي

نجوى كرم

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها