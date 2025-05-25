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بالصور.. نجوم الفن في حفل توزيع جوائز كأس إينرجي للدراما

11:05 م الأحد 25 مايو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أحمد عزمي
  • عرض 9 صورة
    حفل توزيع جوائز كأس إينرجي للدراما
  • عرض 9 صورة
    حفل توزيع جوائز كأس إينرجي للدراما
  • عرض 9 صورة
    خالد سليم
  • عرض 9 صورة
    دياب
  • عرض 9 صورة
    محمد محمود
  • عرض 9 صورة
    حفل توزيع جوائز كأس إينرجي للدراما
  • عرض 9 صورة
    حفل توزيع جوائز كأس إينرجي للدراما
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كتبت- منال الجيوشي
تصوير- إسلام فاروق
حرص عدد من نجوم الفن، على حضور حفل توزيع جوائز كأس إينرجي للدراما، في دورته التاسعة، والذي تنظمه إذاعة راديو إنرجي 92.1، لتكريم أبرز الأعمال الدرامية والنجوم الذين تألقوا خلال موسم رمضان 2025.
ومن أبرز نجوم الفن الذين حرصوا على الحضور: ياسمين عبدالعزيز، أشرف عبدالباقي، مايان السيد، خالد سليم، محمد محمود، أنوشكا، طه دسوقي، دياب، هدى المفتي، ياسمينا العبد، معتز هشام
‎كما يتم تكريم الزعيم عادل إمام كضيف شرف الموسم التاسع من “كأس إنرجي للدراما”، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة.

‎وقد تجاوز عدد الأصوات المشاركة في التصويت الجماهيري 4 ملايين صوت، مما يعكس التفاعل الكبير من الجمهور مع الأعمال الدرامية المعروضة خلال الشهر الكريم

كأس إينرجي للدراما ياسمين عبدالعزيز أشرف عبدالباقي مايان السيد خالد سليم
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