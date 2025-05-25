إعلان

ياسمين عبدالعزيز وهدى المفتي يخطفان الأنظار في حفل "كأس إينرجي للدراما".. صور

10:46 م الأحد 25 مايو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 7 صورة
    ياسمين عبدالعزيز في كأس إنرجي
  • عرض 7 صورة
    ياسمين عبدالعزيز وعمرو محمود ياسين
  • عرض 7 صورة
    ياسمين عبدالعزيز وعمرو محمود ياسين
  • عرض 7 صورة
    ياسمين عبدالعزيز وعمرو محمود ياسين
  • عرض 7 صورة
    هدى المفتي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:
تصوير / إسلام فاروق

خطفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز الأنظار من مشاركتها في حفل توزيع جوائز كأس إينرجي للدراما، في دورته التاسعة.

وحرصت ياسمين على التقاط الصور التذكارية من على "الريد كاربت" رفقة المخرج عمرو محمود ياسين.

كما وصلت الحفل الفنانة الشابة هدى المفتي، التي ظهرت بإطلالة غريبة مرتدية جاكت بدلة.

حفل جوائز كأس إينرجي للدراما، تنظمه إذاعة راديو إنرجي 92.1، لتكريم أبرز الأعمال الدرامية والنجوم الذين تألقوا خلال موسم رمضان 2025.

‎كما يتم تكريم الزعيم عادل إمام كضيف شرف الموسم التاسع من "كأس إنرجي للدراما"، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة.

‎وقد تجاوز عدد الأصوات المشاركة في التصويت الجماهيري 4 ملايين صوت، مما يعكس التفاعل الكبير من الجمهور مع الأعمال الدرامية المعروضة خلال الشهر الكريم.

كأس إينرجي للدراما ياسمين عبدالعزيز عمرو محمود ياسين هدى المفتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رصاصة اخترقت رأسه.. ماذا حدث لحفيد نوال الدجوي داخل الفيلا 271 بالشيخ زايد؟
حقيقة "أحمد الفاتح" .. كيف راج تريند "أول رجل عربي حامل" ومن وراءه؟
"الطريق إلى البرلمان".. مجدي الجلاد يكشف تفاصيل المنافسة بين مستقبل وطن والجبهة الوطنية