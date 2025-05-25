كتب - معتز عباس:

تصوير / إسلام فاروق

خطفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز الأنظار من مشاركتها في حفل توزيع جوائز كأس إينرجي للدراما، في دورته التاسعة.

وحرصت ياسمين على التقاط الصور التذكارية من على "الريد كاربت" رفقة المخرج عمرو محمود ياسين.

كما وصلت الحفل الفنانة الشابة هدى المفتي، التي ظهرت بإطلالة غريبة مرتدية جاكت بدلة.

حفل جوائز كأس إينرجي للدراما، تنظمه إذاعة راديو إنرجي 92.1، لتكريم أبرز الأعمال الدرامية والنجوم الذين تألقوا خلال موسم رمضان 2025.

‎كما يتم تكريم الزعيم عادل إمام كضيف شرف الموسم التاسع من "كأس إنرجي للدراما"، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة.

‎وقد تجاوز عدد الأصوات المشاركة في التصويت الجماهيري 4 ملايين صوت، مما يعكس التفاعل الكبير من الجمهور مع الأعمال الدرامية المعروضة خلال الشهر الكريم.