كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد

حرص النجم تامر حسني، وأبطال فيلم "ريستارت" على التقاط الصور التذكارية من على "السجادة الحمراء" للعرض الخاص.

وظهر على "الريد كاربت" تامر حسني، أحمد سعد، محمد ثروت، عصام السقا، إلهام شاهين.

وانطلق منذ قليل العرض الخاص لفيلم "ريستارت" بحضور أبطال وصناع العمل السينمائي، أبرزهم الفنان باسم سمرة، الراقصة جوهرة، المؤلف أيمن بهجت قمر، الفنانة رانيا منصور، المطرب مصطفى حجاج، وغيرهم.

"ريستارت" فيلم سينمائي جديد لـ تامر حسني، بمشاركة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.