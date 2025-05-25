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تامر حسني وإلهام شاهين.. توافد نجوم الفن على العرض الخاص لفيلم "ريستارت"

10:15 م الأحد 25 مايو 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    ابطال وصناع فيلم ريستارت
  • عرض 19 صورة
    احمد سعد وتامر حسني
  • عرض 19 صورة
    تامر حسني ومحمد ثروت والهام شاهين وأحمد سعد في العرض الخاص لفيلم ريستارت
  • عرض 19 صورة
    ابطال وصناع فيلم ريستارت
  • عرض 19 صورة
    تامر حسني ومحمد ثروت والهام شاهين وأحمد سعد وعصام السقا في العرض الخاص لفيلم ريستارت
  • عرض 19 صورة
    تامر حسني ومحمد ثروت والهام شاهين وأحمد سعد وعصام السقا في العرض الخاص لفيلم ريستارت
  • عرض 19 صورة
    رانيا منصور في العرض الخاص لفيلم ريستارت
  • عرض 19 صورة
    رانيا منصور في العرض الخاص لفيلم ريستارت
  • عرض 19 صورة
    تامر حسني ومحمد ثروت والهام شاهين وأحمد سعد وعصام السقا في العرض الخاص لفيلم ريستارت
  • عرض 19 صورة
    عصام السقا في العرض الخاص لفيلم ريستارت
  • عرض 19 صورة
    عصام السقا في العرض الخاص لفيلم ريستارت
  • عرض 19 صورة
    محمد ثروت في العرض الخاص من فيلم ريستارت
  • عرض 19 صورة
    أيمن بهجت قمر في العرض الخاص لفيلم ريستارت
  • عرض 19 صورة
    محمد ثروت في العرض الخاص من فيلم ريستارت
  • عرض 19 صورة
    مصطفى حجاج في العرض الخاص من فيلم ريستارت
  • عرض 19 صورة
    عصام السقا في العرض الخاص لفيلم ريستارت
  • عرض 19 صورة
    محمد ثروت في العرض الخاص من فيلم ريستارت
  • عرض 19 صورة
    مصطفى حجاج في العرض الخاص من فيلم ريستارت
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كتب - معتز عباس:
تصوير / أحمد مسعد

حرص النجم تامر حسني، وأبطال فيلم "ريستارت" على التقاط الصور التذكارية من على "السجادة الحمراء" للعرض الخاص.
وظهر على "الريد كاربت" تامر حسني، أحمد سعد، محمد ثروت، عصام السقا، إلهام شاهين.
وانطلق منذ قليل العرض الخاص لفيلم "ريستارت" بحضور أبطال وصناع العمل السينمائي، أبرزهم الفنان باسم سمرة، الراقصة جوهرة، المؤلف أيمن بهجت قمر، الفنانة رانيا منصور، المطرب مصطفى حجاج، وغيرهم.
"ريستارت" فيلم سينمائي جديد لـ تامر حسني، بمشاركة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

فيلم ريستارت إلهام شاهين تامر حسني محمد ثروت عصام السقا باسم سمرة
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