بالصور.. أنوشكا ومايان السيد في حفل توزيع جوائز كأس إينرجي للدراما

كتبت- منال الجيوشي

تصوير- إسلام فاروق

حرصت الفنانة أنوشكا، والفنانة مايان السيد، على حضور حفل توزيع جوائز كأس إينرجي للدراما، في دورته التاسعة، والذي تنظمه إذاعة راديو إنرجي 92.1، لتكريم أبرز الأعمال الدرامية والنجوم الذين تألقوا خلال موسم رمضان 2025.

‎كما يتم تكريم الزعيم عادل إمام كضيف شرف الموسم التاسع من “كأس إنرجي للدراما”، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة.

‎وقد تجاوز عدد الأصوات المشاركة في التصويت الجماهيري 4 ملايين صوت، مما يعكس التفاعل الكبير من الجمهور مع الأعمال الدرامية المعروضة خلال الشهر الكريم