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بالصور.. أميرة أديب بإطلالة أنيقة في حفل توزيع جوائز كأس إينرجي للدراما

10:07 م الأحد 25 مايو 2025
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كتبت- منال الجيوشي:

حضرت الفنانة أميرة أديب، حفل توزيع جوائز كأس إينرجي للدراما، والذي يقام مساء الليلة، بحضور نخبة من نجوم الفن.

الحفل يقام في دورته التاسعة، وتنظمه إذاعة راديو إنرجي 92.1، لتكريم أبرز الأعمال الدرامية والنجوم الذين تألقوا خلال موسم رمضان 2025.

‎كما يتم تكريم الزعيم عادل إمام كضيف شرف الموسم التاسع من “كأس إنرجي للدراما”، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة.

‎وقد تجاوز عدد الأصوات المشاركة في التصويت الجماهيري 4 ملايين صوت، مما يعكس التفاعل الكبير من الجمهور مع الأعمال الدرامية المعروضة خلال الشهر الكريم.

أميرة أديب حفل توزيع جوائز كأس إينرجي للدراما نجوم الفن إذاعة راديو إنرجي رمضان 2025 الزعيم عادل إمام
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