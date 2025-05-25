بالصور.. جيهان الشماشرجي في حفل توزيع جوائز كأس إينرجي للدراما

كتبت- منال الجيوشي

حرصت الفنانة جيهان الشماشرجي على حضور حفل توزيع جوائز كأس إينرجي للدراما، في دورته التاسعة، الذي تنظمه إذاعة راديو إنرجي 92.1، لتكريم أبرز الأعمال الدرامية والنجوم الذين تألقوا خلال موسم رمضان 2025.

‎كما يتم تكريم الزعيم عادل إمام كضيف شرف الموسم التاسع من “كأس إنرجي للدراما”، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة .

‎وقد تجاوز عدد الأصوات المشاركة في التصويت الجماهيري 4 ملايين صوت، مما يعكس التفاعل الكبير من الجمهور مع الأعمال الدرامية المعروضة خلال الشهر الكريم .