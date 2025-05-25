بالصور.. تامر حسني يصل العرض الخاص لفيلم "ريستارت" بسيارة ميكروباص

كتب - معتز عباس:

وصل النجم تامر حسني العرض الخاص لفيلم "ريستارت" بسيارة ميكروباص والتي تسمى "التمناية".

وفاجئ تامر حسني الجمهور، واقتحم العرض الخاص لفيلم "ريستارت" بسيارة ميكروباص، بصحبة الفنان باسم سمرة والفنان محمد ثروت والفنان عصام السقا.

ونشر محمد ثروت صورًا له من داخل الميكروباص رفقة تامر حسني وباسم سمرة، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "ريستارت وصل يا صيع".

فيلم "ريستارت" تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي حول مهندس يعمل في تصليح الهواتف، يحلم بالزّواج من مؤثّرة على السوشيال ميديا لكنهما يواجهان العديد من العقبات.

"ريستارت" فيلم سينمائي جديد لـ تامر حسني، بمشاركة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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