في ليلة التتويج بالدوري الإنجليزي.. يوسف الشريف يحتفل بـ محمد صلاح

كتب - معتز عباس

أعرب الفنان يوسف الشريف عن سعادته بحصول محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على جائزة أفضل هداف والأكثر صناعة للأهداف في ليلة تتويج الريدز بالبريميرليج.

ونشر يوسف الشريف صورًا لـ صلاح، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "الملك المصري محمد صلاح".

يُذكر أن يوسف الشريف يستعد للعودة إلى شاشة السينما بعد غياب سنوات، من خلال فيلمه الجديد "ديربي الموت"، والذي أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن دعمه من خلال صندوق "بيج تايم"، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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