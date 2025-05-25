إعلان

في ليلة التتويج بالدوري الإنجليزي.. يوسف الشريف يحتفل بـ محمد صلاح

08:54 م الأحد 25 مايو 2025

يوسف الشريف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس

أعرب الفنان يوسف الشريف عن سعادته بحصول محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على جائزة أفضل هداف والأكثر صناعة للأهداف في ليلة تتويج الريدز بالبريميرليج.

ونشر يوسف الشريف صورًا لـ صلاح، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "الملك المصري محمد صلاح".

يُذكر أن يوسف الشريف يستعد للعودة إلى شاشة السينما بعد غياب سنوات، من خلال فيلمه الجديد "ديربي الموت"، والذي أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن دعمه من خلال صندوق "بيج تايم"، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

1

اقرأ أيضا..
انطلاق حفل توزيع جوائز "كأس إنرجي للدراما" في موسمه التاسع

وفاء عامر تحتفل بعيد ميلادها.. وتوجه رسالة لجمهورها: حبكم سند

محمد صلاح الدوري الانجليزي يوسف الشريف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل.. الداخلية: حفيد نوال الدجوي انتحر بالرصاص لهذا السبب
حقيقة "أحمد الفاتح" .. كيف راج تريند "أول رجل عربي حامل" ومن وراءه؟
درجة الحرارة تلامس 40.. والأرصاد تعلن تفاصيل موجة الحر وموعد انتهائها
تراجع سعر الفائدة 1% على حسابات المعاشات والمرتبات والجاري ببنك مصر