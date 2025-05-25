انطلاق حفل توزيع جوائز "كأس إنرجي للدراما" في موسمه التاسع
كتبت- منال الجيوشي
انطلقت مساء اليوم فعاليات حفل توزيع جوائز "كأس إنرجي للدراما" في دورته التاسعة، الذي تنظمه إذاعة راديو إنرجي 92.1، لتكريم أبرز الأعمال الدرامية والنجوم الذين تألقوا خلال موسم رمضان 2025.
كما يتم تكريم الزعيم عادل إمام كضيف شرف الموسم التاسع من “كأس إنرجي للدراما”، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة .
وقد تجاوز عدد الأصوات المشاركة في التصويت الجماهيري 4 ملايين صوت، مما يعكس التفاعل الكبير من الجمهور مع الأعمال الدرامية المعروضة خلال الشهر الكريم .
من أبرز الجوائز التي تم الإعلان عنها: أفضل مسلسل طويل: "إش إش" و"وتقابل حبيب"، أفضل ممثلة: مي عمر عن دورها في "إش إش"، أفضل ممثل: كريم فهمي عن دوره في “وتقابل حبيب"
أفضل ممثلة مساعدة: هدى الإتربي عن دورها في "العتاولة 2"، أفضل ممثل صاعد: مصطفى عماد عن دوره في "سيد الناس"، أفضل مخرج: محمد الخبيري عن مسلسل "وتقابل حبيب”، أفضل سيناريو: عمرو محمود ياسين عن مسلسل "وتقابل حبيب"، أفضل تتر مسلسل: إليسا عن تتر مسلسل "وتقابل حبيب"، أفضل أغنية لمسلسل: "على الله" لحمادة هلال عن مسلسل “المداح 5” .
يُعد كأس إنرجي للدراما من أبرز الفعاليات السنوية التي تحتفي بالإبداع الدرامي، ويواصل في موسمه التاسع تسليط الضوء على النجوم والأعمال التي نالت إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء.
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