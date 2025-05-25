‎انطلاق حفل توزيع جوائز "كأس إنرجي للدراما" في موسمه التاسع

كتبت- منال الجيوشي

‎انطلقت مساء اليوم فعاليات حفل توزيع جوائز "كأس إنرجي للدراما" في دورته التاسعة، الذي تنظمه إذاعة راديو إنرجي 92.1، لتكريم أبرز الأعمال الدرامية والنجوم الذين تألقوا خلال موسم رمضان 2025.

‎كما يتم تكريم الزعيم عادل إمام كضيف شرف الموسم التاسع من “كأس إنرجي للدراما”، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة .

‎وقد تجاوز عدد الأصوات المشاركة في التصويت الجماهيري 4 ملايين صوت، مما يعكس التفاعل الكبير من الجمهور مع الأعمال الدرامية المعروضة خلال الشهر الكريم .

‎من أبرز الجوائز التي تم الإعلان عنها: أفضل مسلسل طويل: "إش إش" و"وتقابل حبيب"، أفضل ممثلة: مي عمر عن دورها في "إش إش"، أفضل ممثل: كريم فهمي عن دوره في “وتقابل حبيب"

أفضل ممثلة مساعدة: هدى الإتربي عن دورها في "العتاولة 2"، أفضل ممثل صاعد: مصطفى عماد عن دوره في "سيد الناس"، أفضل مخرج: محمد الخبيري عن مسلسل "وتقابل حبيب”، أفضل سيناريو: عمرو محمود ياسين عن مسلسل "وتقابل حبيب"، أفضل تتر مسلسل: إليسا عن تتر مسلسل "وتقابل حبيب"، أفضل أغنية لمسلسل: "على الله" لحمادة هلال عن مسلسل “المداح 5” .

‎يُعد كأس إنرجي للدراما من أبرز الفعاليات السنوية التي تحتفي بالإبداع الدرامي، ويواصل في موسمه التاسع تسليط الضوء على النجوم والأعمال التي نالت إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء.



