رحمة أحمد تحتفل بعيد ميلاد نجلها مصطفى (صورة)

كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة رحمة أحمد بعيد ميلاد نجلها مصطفى، ليصبح عمره 4 سنوات.

ونشرت رحمة، صورة لها مع نجلها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ابني الصغير أصبح عمره 4 سنوات، أنا هنا وهفضل هنا حبيب مامي".



يُذكر أن الفنانة رحمة أحمد يعرض لها حاليًا مسلسل "عهد أنيس"، إلى جانب عدد من النجوم، أبرزهم: عابد عناني، إسلام جمال، أحمد الرافعي، وجلا هشام، العمل من إخراج خيري سالم.

وانطلق عرض أولى حلقاته أمس، الأربعاء 14 مايو الجاري.

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