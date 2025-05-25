تامر حسني يحذر جمهوره من حفلة وهمية: "خبر كاذب"

كتبت- نوران أسامة:

وجّه الفنان تامر حسني تحذيرًا لجمهوره بشأن صفحة مزيفة تروّج لحفلة وهمية باسمه، مؤكدًا أن ما يتم تداوله عبر تلك الصفحة لا يمت للحقيقة بصلة.

ونشر تامر، تحذيره عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "الصفحة دي بتعلن عن حفلة وهمية وخبر كاذب.. ياريت الكل ياخد باله".

وأضاف: "وطبعًا كل الشرف إننا نغني في العراق، وإن شاء الله آجي قريب، ولكن عن طريق جهة حقيقية.. كل الشكر".

وأحيا الفنان تامر حسني يوم الجمعة الماضية حفل غنائي ضخم، وقدم عدد من المفاجآت خلال الحفل، إذ شاركه الفنان رضا البحراوي ومغني المهرجانات كزبرة.

يذكر أن النجم تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد والذي يحمل عنوان"ريستارت" بمشاركة النجمة هنا الزاهد.

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