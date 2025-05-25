ويزو تنشر صورًا من مشاهدها مع كريم عبدالعزيز من مسرحية "الباشا"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ويزو متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا من مسرحية "الباشا" بطولة النجم كريم عبدالعزيز، والتي استمر عرضها على مدار 4 أيام في جدة بدءًا من يوم 21 حتى 24 مايو الجاري.

ونشرت ويزو صورًا من أحداث المسرحية عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد ماشاء الله لاقوة الا بالله عرض الباشا بطولة النجم الميجا سوبر ستار كريم عبد العزيز واخراج الاستاذ رامي إمام في موسم جدة، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد ولك الشكر ".

ويشارك في بطولة مسرحية "الباشا"، كل من كريم عبدالعزيز، هنا الزاهد، وويزو، وهيدي كرم، وحاتم صلاح، وجان رامز، ومن تأليف علاء حسن ومحمد صلاح خطاب، وإخراج رامي إمام.

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