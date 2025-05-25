بإطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تنشر صورًا من حفلها الأخير في دبي

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها، صورًا ومقاطع فيديو من أحدث ظهور لها، وذلك على هامش حفلها الأخير الذي أقيم في دبي.

ونشرت هيفاء الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها جامبسوت باللون الأسود.

وانهالت عليها تعليقات عدد كبير من المتابعين وجاءت كالتالي: "الديفا، ولا قبلك ولا بعدك، كالعادة مفيش منك أتنين، كل ما تكبر تحلى، حياتي، جمالك، إي العسل ده".

تستعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لطرح أحدث أعمالها الغنائية، كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، ولم تكشف عن أي تفاصيل للعمل.

تشارك الفنانة هيفاء وهبي في بطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، من بينها فيلم "أرض جهنم"، الذي يشارك في بطولته الفنان عمرو عبد الجليل، والفنان بيومي فؤاد.

اقرأ ايضًا:

خاص| المحكمة تحجز دعوى هيفاء وهبي ضد مصطفى كامل لجلسة 22 يونيو

مروة نصر تطلب الدعاء لوالدتها بعد تعرضها لوعكة صحيةمروة نصر تطلب الدعاء لوالدتها بعد تعرضها لوعكة صحية