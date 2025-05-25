15 نوفمبر.. نانسي عجرم تحيي حفلاً غنائيًا في كوبنهاجن

كتبت- نوران أسامة:

تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي، في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن يوم 15 نوفمبر المقبل، وذلك في قاعة KB Hallen، وسط حضور أبناء الجالية العربية.

ونشرت نانسي البوستر الدعائي للحفل عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وكانت نانسي طرحت مؤخرًا أحدث كليباتها الغنائية بعنوان "ورانا إيه"، التي صوّرتها في إحدى العواصم الأوروبية، والأغنية من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع باسم رزق.

يُذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم كانت أغنية "طول عمري نجمة"، من كلمات الشاعر هاني عبد الكريم، وألحان الراحل محمد رحيم.

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