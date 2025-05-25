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ريا أبي راشد ضيفة برنامج "معكم منى الشاذلي" الخميس المقبل

03:00 م الأحد 25 مايو 2025

ريا أبي راشد

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كتبت- نوران أسامة:

تحل الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة خاصة تُعرض يوم الخميس المقبل الموافق 29 مايو، عبر شاشة قناة ON.

ونشرت "منى الشاذلي" مقطع فيديو ترويجي للحلقة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وتتحدث ريا خلال الحلقة عن محطات مهمة من حياتها الشخصية والمهنية، منها قصة اسمها الحقيقي، ومواقف إنسانية مؤثرة مرت بها في مشوارها الإعلامي.

كما تكشف عن كواليس حضورها في مهرجان كان السينمائي 2025، وتفاصيل لقاءاتها مع عدد من نجوم هوليوود والفنانين العرب خلال فعاليات المهرجان.

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ريا أبي راشد برنامج معكم منى الشاذلي منى الشاذلي
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