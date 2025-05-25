خاص| المحكمة تحجز دعوى هيفاء وهبي ضد مصطفى كامل لجلسة 22 يونيو

كتب- مصطفى حمزة:

كشف المحامي هاني سامح، عن تطورات جديدة بشأن دعوى الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ضد نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل.

وقال المحامي، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "في جلستها التي عقدت اليوم الأحد 25 مايو، قررت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، حجز الدعوى المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، والمتدخل فيها، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، للتقرير بالرأي القانوني، وذلك في جلسة حاسمة حُددت بتاريخ 22 يونيو المقبل".

وتابع: "تطالب الدعوى بإلغاء القرار الصادر عن النقابة بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية، واعتبره من جهتي يعد قانونيا تجاوزًا صريحًا على حرية الإبداع والتعبير الفني".

وقام مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، في مارس الماضي، بإصدار قرار بمنع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء داخل البلاد، وذلك بناءً على شكوى تقدم بها عضو النقابة خالد مصطفى حسانين، المعروف باسم "خالد التهامي"، والذي كان يعمل مدير أعمالها سابقًا.